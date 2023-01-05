В перерыве между съемками: актрис нового "Секса в большом городе" сфотографировали в уггах

Второй сезон сериала ждет нас уже в этом году.

После рождественских праздников актеры сериала "И просто так…" вернулись на съемочную площадку в Нью-Йорке и приступили к работе над новыми эпизодами. Сару Джессику Паркер пока на площадке не видели, но вот две ее коллеги под прицел папарацци в этом году уже попали.

Так, актриса Кристин Дэвис, которая исполняет роль Шарлотты Йорк, была замечена в перерыве между съемками. Звезда была одета в яркое платье с цветочным принтом, а в руке держала милую бежевую сумку.

Но, поскольку сейчас все же зима, в перерыве Кристин надела теплые угги и куртку. На лице у нее была защитная маска.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Также фотографам удалось запечатлеть новую звезду сериала - Николь Ари Паркер. В "И просто так…" актриса играет новую подругу Шарлотты - Лизу Тодд Уэксли.

Актриса была одета в черно-белое мини-платье и массивные украшения. Также на ней был пуховик и угги.

Николь Ари Паркер / Фото: Getty Images

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