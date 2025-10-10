В перерыве между съемками "Дьявол носит Prada 2": Эмили Блант заметили на прогулке в Италии

Эмили Блант / © Getty Images

Реклама

Голливудская актриса Эмили Блант прибыла в Милан, вероятно, для съемок во второй части фильма «Дьявол носит Prada». Ее заметили папарацци во время прогулки с друзьями.

Актриса выбрала простой и удобный наряд, который не сковывал движений и выглядел при этом стильно. Эмили надела боди от Self-Portrait в сочетании с черными свободными кюлотами, а также дополнила наряд белыми кедами, небольшой черной сумкой и очками от Celine. Волосы она распустила и завершила этот образ несколькими золотыми украшениями на шее.

Эмили Блант / © Getty Images

Ранее Блант также сфотографировали, но в Нью-Йорке. В тот раз на съемках актриса вызвала ажиотаж вокруг своего образа, поскольку ее волосы были белого цвета. Как видим, тогда Эмили просто появилась в парике, чтобы изменить внешность.

Реклама

Эмили Блант / © Getty Images

Фильм выйдет на экраны в 2026 году, а сейчас над ним только кипит работа в Нью-Йорке.