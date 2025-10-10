ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

В перерыве между съемками "Дьявол носит Prada 2": Эмили Блант заметили на прогулке в Италии

Актрису подловили в обычной жизни.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмили Блант

Эмили Блант / © Getty Images

Голливудская актриса Эмили Блант прибыла в Милан, вероятно, для съемок во второй части фильма «Дьявол носит Prada». Ее заметили папарацци во время прогулки с друзьями.

Актриса выбрала простой и удобный наряд, который не сковывал движений и выглядел при этом стильно. Эмили надела боди от Self-Portrait в сочетании с черными свободными кюлотами, а также дополнила наряд белыми кедами, небольшой черной сумкой и очками от Celine. Волосы она распустила и завершила этот образ несколькими золотыми украшениями на шее.

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Ранее Блант также сфотографировали, но в Нью-Йорке. В тот раз на съемках актриса вызвала ажиотаж вокруг своего образа, поскольку ее волосы были белого цвета. Как видим, тогда Эмили просто появилась в парике, чтобы изменить внешность.

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Фильм выйдет на экраны в 2026 году, а сейчас над ним только кипит работа в Нью-Йорке.

Образы актрисы Эмили Блант (18 фото)

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант и Джон Красински / © Associated Press

Эмили Блант и Джон Красински / © Associated Press

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант и Джон Красински / © Getty Images

Эмили Блант и Джон Красински / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант на премьере фильма / © Getty Images

Эмили Блант на премьере фильма / © Getty Images

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
70
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie