В перламутровом бюстгальтере и прозрачной юбке: Деми Роуз продемонстрировала соблазнительный образ

Модель продолжает радовать фолловеров пикантными луками.
Деми Роуз снялась в новой фотосессии и опубликовала ее в Instagram.
Британская "Ким Кардашьян", как всегда, выбрала для этого соблазнительный аутфит.
Девушка надела экстравагантный перламутровый бюстгальтер интересной формы с сеткой из бисера, который подчеркнул ее пышное декольте, и прозрачную юбку.
Аутфит Роуз дополнила макияжем со стразами на лице, длинным париком и бежевым маникюром. На шее у нее был элегантный чокер с жемчугом, а на руках – кольца.
"Инопланетяне похитили меня… теперь я в утопии", – подписала модель снимки.
Напомним, ранее Деми Роуз топлес похвасталась пышной грудью.
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