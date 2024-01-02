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В перламутровом бюстгальтере и прозрачной юбке: Деми Роуз продемонстрировала соблазнительный образ

В перламутровом бюстгальтере и прозрачной юбке: Деми Роуз продемонстрировала соблазнительный образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
907
Время на прочтение
1 мин
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В перламутровом бюстгальтере и прозрачной юбке: Деми Роуз продемонстрировала соблазнительный образ

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель продолжает радовать фолловеров пикантными луками.

Деми Роуз снялась в новой фотосессии и опубликовала ее в Instagram.

Британская "Ким Кардашьян", как всегда, выбрала для этого соблазнительный аутфит.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Девушка надела экстравагантный перламутровый бюстгальтер интересной формы с сеткой из бисера, который подчеркнул ее пышное декольте, и прозрачную юбку.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Аутфит Роуз дополнила макияжем со стразами на лице, длинным париком и бежевым маникюром. На шее у нее был элегантный чокер с жемчугом, а на руках – кольца.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

"Инопланетяне похитили меня… теперь я в утопии", – подписала модель снимки.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз топлес похвасталась пышной грудью.

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Дата публикации
Просмотры
907
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