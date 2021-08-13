В перламутровом мини и стрипах с перьями: откровенный образ участницы шоу "Холостяк-11"

Александра Миколюк в провокационном луке снялась в фотосессии.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Александра Миколюк – показала горячие снимки из пикантного фотосета.

Перед объективом фотокамеры девушка продемонстрировала очень сексуальный образ. Саша предстала в светлом перламутровом мини. Оно состояло из кроп-топа и мини-юбки, которые соединялись веревками. Наряд едва ли прикрывал пятую точку девушки.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

Аутфит Миколюк дополнила розовыми стрипами с перьями, очками и украшениями на шее и руках. Насыщенный макияж завершил лук Александры.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

"Рэп-альбома нет, но фото для него на всякий случай уже готовы. Через сутки отправлю на карту за лучшее название для него. P.S: Стиль 2000-х, я люблю тебя!" – написала под снимками девушка.

Напомним, а финалистка проекта - Юлия Бельченко "Зайка" показала фото в купальниках.

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