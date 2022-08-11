В персиковом платье и с сумкой Dior: комедийная актриса София Вергара продемонстрировала нежный образ

В США состоялась премьера шоу "Америка ищет таланты", судьями которого являются модель Хайди Клум и актриса София Вергара. Теперь знаменитости ежедневно попадают под прицел фотографов по пути на съемки и репетиции.

Вчера Софию заметили в платье персикового оттенка с цветочным принтом от бренда Zimmermann. Нежный летний образ знаменитости дополнили солнцезащитные очки-лисички от Dior, а также большая квадратная сумка Dior.

София Вергара / Фото: Getty Images

Завершили образ Софии бежевые замшевые босоножки на высоком каблуке, макияж с матовой помадой на губах, локоны и желтый маникюр.

А вот на премьеру шоу, которая состоялась в отеле Sheraton Pasadena в Пасадене, Вергара надела розовое платье длины миди с серебристым бюстом, расшитым камнями, и подобрала к нему босоножки оттенка металлик на платформе и каблуках. У звезды тоже был нюдовый маникюр, красный педикюр и макияж с акцентом на глаза и губы. Волосы София распустила и надела красивые серьги с камнями.

София Вергара и Хайди Клум / Фото: Getty Images

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