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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

В персиковом платье с кристаллами: Эль Фаннинг пришла в милом наряде на церемонию

Актриса пришла почтить память известного режиссера, но сама стала звездой события.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фаннинг вышла красную на дорожку церемонии вручения 50-й премии AFI Life Achievement Award. В этом году мероприятие было посвящено Фрэнсису Форду Копполе — кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру, наиболее известному благодаря своей кинотрилогии «Крестный отец».

Мероприятие прошло в Голливуде, а 27-летняя Эль на нем выглядела мило и нежно. Девушка носила персиковое платье из атласной ткани, которое бренд COACH сшил для нее по индивидуальному заказу.

Эль Фаннинг / © Associated Press

Эль Фаннинг / © Associated Press

Этот образ она дополнила очень нежным макияжем с розовым блеском на губах и розовыми румянами. Также Фаннинг надела украшения от Cartier — часы и кольцо.

Обувь актриса выбрала лаконичную — серебряные мюли от Paul Andrew с открытым мысом. А вот волосы Эль украшала гламурная заколка в виде бантика от Jennifer Behr, украшенная кристаллами Swarovski.

Эль Фаннинг / © Associated Press

Эль Фаннинг / © Associated Press

Эль Фаннинг / © Associated Press

Эль Фаннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
158
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