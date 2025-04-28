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- Шоу-бизнес
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В персиковом платье с кристаллами: Эль Фаннинг пришла в милом наряде на церемонию
Актриса пришла почтить память известного режиссера, но сама стала звездой события.
Эль Фаннинг вышла красную на дорожку церемонии вручения 50-й премии AFI Life Achievement Award. В этом году мероприятие было посвящено Фрэнсису Форду Копполе — кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру, наиболее известному благодаря своей кинотрилогии «Крестный отец».
Мероприятие прошло в Голливуде, а 27-летняя Эль на нем выглядела мило и нежно. Девушка носила персиковое платье из атласной ткани, которое бренд COACH сшил для нее по индивидуальному заказу.
Этот образ она дополнила очень нежным макияжем с розовым блеском на губах и розовыми румянами. Также Фаннинг надела украшения от Cartier — часы и кольцо.
Обувь актриса выбрала лаконичную — серебряные мюли от Paul Andrew с открытым мысом. А вот волосы Эль украшала гламурная заколка в виде бантика от Jennifer Behr, украшенная кристаллами Swarovski.