Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В персиковом платье с поясом и пуговицами: Риз Уизерспун появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе

В персиковом платье с поясом и пуговицами: Риз Уизерспун появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Актриса невысокого роста, поэтому опять выбрала короткий наряд.

В 2016 году актриса Риз Уизерспун основала медиакомпанию Hello Sunshine, которая причастна к таким популярных проектам как "Большая маленькая ложь" и "Утреннее Шоу". Уже второй год подряд Hello Sunshine проводит конференцию Shine Away, которую посещает сама Риз.

Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

В этот раз она выбрала для мероприятия, которое проводилось в Лос-Анджелесе, элегантное платье персикового оттенка, у которого были короткие рукава. Украшали наряд большие пуговицы, а также тонкий пояс на талии с пряжкой.

Также Рих надела несколько золотых украшений, сделала нежный макияж с персиковой помадой на губах и обула слингбэки.

Риз Уизерспун / © Getty Images
Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Напомним, что что также компания Риз анонсировала, что готовит новую часть "Блондинки в законе" - это один из культовых фильмов нулевых, который сделал из Уизерспун звезду. 

Новый сериал, который выйдет на Amazon Prime Video, расскажет о жизни Эль Вудс до поступления в Гарвардский университет, сосредоточив внимание на ее жизни как обычной старшеклассницы 90-х. Сыграет в этом проекте уже не Риз, а другая девушка.

Читайте также:

Как с помощью желания создать бизнес по изготовлению соусов? | Знаю - потребляю

Как с помощью желания создать бизнес по изготовлению соусов? | Знаю - потребляю

Похожие темы:

Следующая публикация