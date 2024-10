В персиковом платье с поясом и пуговицами: Риз Уизерспун появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе

В 2016 году актриса Риз Уизерспун основала медиакомпанию Hello Sunshine, которая причастна к таким популярных проектам как "Большая маленькая ложь" и "Утреннее Шоу". Уже второй год подряд Hello Sunshine проводит конференцию Shine Away, которую посещает сама Риз.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

В этот раз она выбрала для мероприятия, которое проводилось в Лос-Анджелесе, элегантное платье персикового оттенка, у которого были короткие рукава. Украшали наряд большие пуговицы, а также тонкий пояс на талии с пряжкой.

Также Рих надела несколько золотых украшений, сделала нежный макияж с персиковой помадой на губах и обула слингбэки.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Напомним, что что также компания Риз анонсировала, что готовит новую часть "Блондинки в законе" - это один из культовых фильмов нулевых, который сделал из Уизерспун звезду.

Новый сериал, который выйдет на Amazon Prime Video, расскажет о жизни Эль Вудс до поступления в Гарвардский университет, сосредоточив внимание на ее жизни как обычной старшеклассницы 90-х. Сыграет в этом проекте уже не Риз, а другая девушка.

