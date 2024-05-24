В персиковом вечернем наряде: венгерская красавица Барбара Палвин повторила свой свадебный образ

Мероприятие посетили многие звезды, которые прибыли во Францию на Каннский кинофестиваль в этом месяце.

Среди гостей вечера блистала очаровательная 30-летняя венгерская модель Барбара Палвин, которая известна своим сотрудничеством с Victoria's Secret и участием в их грандиозных шоу.

Надела на amfAR она длинное вечернее персиковое платье от Vivienne Westwood характерного для бренда дизайна - с корсетный верхом и юбкой со шлейфом. Бретелек у платье не было, на лифе и талии его украшала драпировка, а вот на спине была длинная накидка.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Макияж у модели был нежным и с подчеркнутыми углами глаз. Волосы она распустила. Из украшений на Барбаре можно увидеть обручальное и помолвочные кольца, ведь она в прошлом году вышла замуж.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Избранником модели стал итальяно-американский актер Дилан Спроус. Свадебный наряд модели тоже был от Vivienne Westwood, а также она надела украшения от Tiffany & Co. Ее платье очень похоже на то, которое модель надела на amfAR, но с бретельками.

Читайте также: