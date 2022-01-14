В персиковой ночнушке с кружевом: Екатерина Кухар соблазнительно позировала в постели

Прима-балерина опубликовала новое селфи.

Екатерина Кухар порадовала поклонников интересным снимком в Instagram. Знаменитость сфотографировалась в пикантном образе. Она позировала, лежа в постели. Одета Катя была в персиковую ночнушку с черным кружевом в зоне декольте. Выглядела она очень сексуально.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

Аутфит Кухар дополнила нежным макияжем с черными стрелками и прической с локонами.

В посте балерина процитировала Анжелику Хоффманн о сильных людях:

"Самые сильные люди — нашедшие себя… Убитые и воскрешенные несчитанное количество раз своей внутренней борьбой, они излучают простоту, оставаясь при этом сложным механизмом, который не по зубам. Их искренность напоминает оголенность и беззащитность, но стоит коснуться их души и ты почувствуешь всю силу защитной брони с привкусом стали на губах. Их слово, как пуля, летящая метко в цель, пронзает твою голову, меняя за долю секунды твое мышление и закладывая в него что-то новое, неведомое тебе ранее. Их молчание оглушает. Их улыбка обезоруживает. В них нет границ, но ты остро почувствуешь свои, как только попытаешься войти на неведомую тебе территорию.

Они везде и повсюду, но сами по себе. Они видят тебя насквозь, потому что видят себя. Они знают, какими чувствами ты наполнен и сколько тебе надо до последней капли. И если тебе очень повезет — ты повстречаешь их на своем пути.

Будет ломать, разрушать и собирать воедино… Это хороший знак, ты растешь. Даже если тебя разнесет как после падения с высотки, тебе всегда подадут руку и покажут то, чего ты раньше не видел. Главное не пройти мимо.

Мимо таких людей. Ты узнаешь их по простоте. По взгляду, который обезоружит тебя и привяжет сильнее любых цепей".

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