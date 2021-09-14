В перьях, блестках и больших черных трусах: странный образ Ани Рубик на Met Gala 2021

В перьях, блестках и больших черных трусах: странный образ Ани Рубик на Met Gala 2021

Последнее время в вечерних образах знаменитостей вопрос формы трусов выходит на первый план.

Вчера в Нью-Йорке, в Метрополитен-музее, состоялся долгожданный Бал Института костюма. Темой этого вечера стала: "В Америке: модный лексикон", поэтому гости получили пригласительные с отметкой дресс-код: "Американская независимость".

Аня рубик на Met Gala 2021 / Getty Images

Для выхода модель Аня Рубик выбрала голое платье-сетку с бело-голубыми перьями. Естественно, такое прозрачное платье полностью открывало нижнее белье, и тут Аню ждала модная неудача. Рубик надела черные, довольно широкие трусы, которые очень сильно утяжелили силуэт и неудачно визуально разделили фигуру на несколько частей.

Аня Рубик Met Gala 2021 / Associated Press

Поэтому, раз уж трусы стали неотъемлемым элементом вечернего образа, давайте посмотрим, какие фасоны и цвета выбирали другие знаменитости к своим голым платья.

Удачный выбор фасона и цвета продемонстрировала нас на этом же мероприятии Зои Кравиц.

Зои Кравиц / Associated Press

Кендалл Дженнер надела на Met Gala 2021телесные трусы и тоже смотрелась великолепно.

Кендалл Дженнер / Associated Press

Очень эффектно смотрелась Меган Фокс голом платье и серебряных стрингах.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Associated Press

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