В перьях, блестках и больших черных трусах: странный образ Ани Рубик на Met Gala 2021

Последнее время в вечерних образах знаменитостей вопрос формы трусов выходит на первый план.
Вчера в Нью-Йорке, в Метрополитен-музее, состоялся долгожданный Бал Института костюма. Темой этого вечера стала: "В Америке: модный лексикон", поэтому гости получили пригласительные с отметкой дресс-код: "Американская независимость".
Для выхода модель Аня Рубик выбрала голое платье-сетку с бело-голубыми перьями. Естественно, такое прозрачное платье полностью открывало нижнее белье, и тут Аню ждала модная неудача. Рубик надела черные, довольно широкие трусы, которые очень сильно утяжелили силуэт и неудачно визуально разделили фигуру на несколько частей.
Поэтому, раз уж трусы стали неотъемлемым элементом вечернего образа, давайте посмотрим, какие фасоны и цвета выбирали другие знаменитости к своим голым платья.
Удачный выбор фасона и цвета продемонстрировала нас на этом же мероприятии Зои Кравиц.
Кендалл Дженнер надела на Met Gala 2021телесные трусы и тоже смотрелась великолепно.
Очень эффектно смотрелась Меган Фокс голом платье и серебряных стрингах.
Смотрите лучшие выходы на Met Gala 2021