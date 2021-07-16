В перьях и стразах: оригинальный образ леди Виктории Херви на фестивале в Каннах

В перьях и стразах: оригинальный образ леди Виктории Херви на фестивале в Каннах

Британская аристократка очень часто появляется на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля.

44-летняя леди Виктория Херви вчера вышла к фотографам перед показом фильма "Франция". Знаменитость в этот вечер надела комбинезон, который состоял из золотых брюк и расшитого камнями и стразами верха. Наряд дополняла длинная фатиновая накидка со страусиным перьям на рукавах и самой накидке.

Леди Виктория Херви / Associated Press

Обувь Виктории в этом образе не было видно. Ее белые волосы были накручены кудрями и уложены на одну сторону, а в ушах были большие серьги-кольца. Макияж мисс Херви сделала, как всегда, достаточно насыщенный.

Леди Виктория Херви / Getty Images

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Ранее мы видели несколько откровенных аутфитов Виктории Херви в Каннах. Например, ее образ в "голом" платье, а также надевала розовое платье с обнаженной спиной и пышным подолом, и даже откровенный наряд, расшитый стразами с очень глубоким вырезом на декольте.

Леди Виктория Херви / Associated Press

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