В перьях и стразах: Сальма Хайек в эффектном платье Gucci блистала на светском ужине

56-летняя актриса Сальма Хайек посетила ужин Фонда Керинг "Забота о женщинах", который состоялся в The Pool на Парк-авеню в Нью-Йорке в четверг вечером.

Сальма блистала на мероприятии вместе с мужем – 60-летним Франсуа-Анри Пино. Этот первый в истории ужин принес пользу трем "партнерским организациям" Kering Foundation, которые работают над оказанием поддержки жертвам гендерного насилия - это Национальная сеть по искоренению домашнего насилия (NNEDV), Фонд "Мисс для женщин" и Глобальный фонд для женщин.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Сальма была сопредседателем мероприятия вместе со своим мужем Франсуа-Анри Пино. Перед камерами звезда появилась в блестящем черном платье в пол от Gucci с воротником из перьев и россыпью страз на платье.

Вечерний образ актриса дополнила потрясающее колье из бриллиантов и оникса и парой бриллиантовых серьг в ушах.

Сальма Хайек с мужем Франсуа / Фото: Associated Press

Блестящие волосы Сальма собрала в высокую прическу и надела черный ободок на голову. Также у нее была красивый вечерний макияж, светлый маникюр, на пальцах сверкало несколько крупных колец, а в руке Хайек держала сумку в виде шара из перьев.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

60-летний Франсуа был в классическом черном смокинге и галстуке-бабочке и все время держал свою супругу за руку.

Сальма Хайек с мужем Франсуа / Фото: Associated Press

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