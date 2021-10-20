В песочных брюках и лоферах Chanel: бывшая жена DZIDZIO в стильном луке сходила в кинотеатр

SLAVIA пришла поздравить экс-мужа с выходом его фильма "Где деньги".
Вчера, 19 октября, Михаил Хома (DZIDZIO) представил в кинотеатре "Оскар" (Gulliver) украинскую приключенческую комедию-квест "Где деньги", режиссером-постановщиком которой он является.
Поздравить DZIDZIO пришла его бывшая жена — певица SLAVIA. Катя Осадчая взяла интервью у артистки для "Светской жизни".
SLAVIA появилась на мероприятии в стильном образе. На ней было черное полупальто, из-под которого выглядывала белая рубашка.
Верх она сочетала с прямыми брюками песочного цвета и лоферами в тон от бренда Chanel. Аутфит артистка дополнила бежевой сумочкой Chanel на золотой цепочке.
Волосы SLAVIA распустила, сделала нежный макияж с розовой помадой на губах и завершила лук красным маникюром.
Осадчая же появилась на премьере в черном двубортном жакете с короткими пышными атласными рукавами и золотыми интересными пуговицами. Его телезвезда скомбинировала с черными широкими брюками со стрелками и черными туфлями на шпильке. На голове у нее была черная кепка с золотой веточкой.
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О фильме:
Главный герой картины "Где деньги" — пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение друга из-под ареста, устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома-квеста. Но он не знает, что вопрос "Где деньги" интересует не только его. Все в этом доме ищут деньги.
В фильме сыграли Ада Роговцева, Михаил Хома, Сергей Либа, Анна Буткевич, Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Юрий Горбунов и другие.
Фильм "Где деньги" - во всех кинотеатрах с 21 октября.
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