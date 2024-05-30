В пестром бикини: Эмили Ратажковски засветила пышные формы на пляже в Монако

Все звезды сейчас собрались в Монако, где состоялось Гран-при "Формулы-1". Этот этап всегда очень популярен среди селебрити, и в этом году на трибунах можно было заметить Хайди Клум с 20-летней дочерью Лени, внука Грейс Келли, Аню Тейлор-Джой и других.

Фото с гонки 32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски не показала, зато опубликовала серию пляжных фото. На них она позирует на шезлонге. Ратажковски одета в пестрое бикини, которое эффектно подчеркивает ее пышные формы, и черную панамку, также на ее шее золотое колье, а на пальцах – золотые кольца.

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Судя по снимкам, отдыхает моделей в компании своего сына – трехлетнего Сильвестра.

Напомним, ранее Эмили Ратажковски с сыном сходили на свадьбу. Торжественная церемония состоялась в Нью-Йорке, и в самый ответственный момент пошел дождь, но он не испортил настроения ни жениху с невестой, ни гостям.

Фото: Instagram Эмили Ратажковски

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