В пестром бикини и на яхте: Сара Сампайо отдыхает в Хорватии

В пестром бикини и на яхте: Сара Сампайо отдыхает в Хорватии

30-летняя португальская модель улетела на отдых и поделилась первыми фотографиями со своими подписчиками.

Сара Сампайо запостила в Instagram несколько фото, на которых позирует в бикини. На одном из снимков она поднимается по лестнице из воды в цветастом бикини, на груди у девушки висит золотое украшение, Сара показывает на камеру язык.

На другом снимке взят немного иной ракурс, но Сара все так же находится в прозрачной, как слеза воде. Закрыв на мгновение глаза, она о чем-то задумалась и наслаждается моментом.

Сара Сампайо / Instagram Сары Сампайо

"Привет, Хорватия", - пишет модель под фото.

Сара Сампайо / Instagram Сары Сампайо

На третьем снимке звезда запечатлена уже сидя на яхте. Темные длинные волосы девушки собраны в тугой высокий пучок и заплетены лентой, а в ушах сверкают золотые серьги.

На отдыхе модель будет не меньше недели, так что мы успеем еще насладиться ее красивыми фотографиями.

Сара Сампайо / Instagram Сары Сампайо

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