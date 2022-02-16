В пестром бикини и панаме: Хейли Бибер позировала на пляже

Модель Хейли Бибер теперь сотрудничает не только с брендом Victoria’s Secret.

В ноябре 2021 года стало известно, что бренд взял в штат красотку Бибер, хотя в том же году марка поменяла концепцию и уволила всех "ангелов", взяв на работу девушек, которые прославились не красотой, а своими поступками и достижениями. Чем таким прославилась Хейли Бибер не известно, но скандал получился знатный.

Хейли Бибер / Getty Images

Теперь девушку заполучил в качестве рекламного лица бренд пляжной одежды Tropic of C, идейной основательницей которого является экс-"ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свэйнпоул. Сама модель недавно удалила все фото и закрыла свой Instagram. Но, к счастью, страница бренда работает. Именно там и опубликовали рекламный кадр с Хейли, на котором девушка запечатлена сидя на пляже в пестром бикини и панаме. Не знаем, как с достижениями, а вот фигура у Бибер просто отличная.

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