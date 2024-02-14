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В пестром бикини на камне: топ-модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой

В пестром бикини на камне: топ-модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Девушка рекламирует свою линию купальников.

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – выпустила свою коллекцию купальников в коллаборации с брендом PatBO. Рекламирует ее, конечно же, сама звезда.

© Instagram Алессандры Амбросио
Фото: Instagram Алессандры Амбросио
© Instagram Алессандры Амбросио
Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Але примерила пестрое бикини с абстрактным рисунком. Позировала она на камне в море. Свой пляжный образ девушка дополнила тонкими браслетами и ожерельем.

© Instagram Алессандры Амбросио
Фото: Instagram Алессандры Амбросио
© Instagram Алессандры Амбросио
Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее Алессандра Амбросио показывала фото с карнавала в Бразилии, который в этом году стартовал 10 февраля. Она позировала в эффектных костюмах с перьями, в экстравагантных головных уборах, мини-платьях, костюмах, расшитых камнями, а также с огромными крыльями за спиной.

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