В пестром бикини на камне: топ-модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – выпустила свою коллекцию купальников в коллаборации с брендом PatBO. Рекламирует ее, конечно же, сама звезда.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Але примерила пестрое бикини с абстрактным рисунком. Позировала она на камне в море. Свой пляжный образ девушка дополнила тонкими браслетами и ожерельем.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее Алессандра Амбросио показывала фото с карнавала в Бразилии, который в этом году стартовал 10 февраля. Она позировала в эффектных костюмах с перьями, в экстравагантных головных уборах, мини-платьях, костюмах, расшитых камнями, а также с огромными крыльями за спиной.

Читайте также:

Красивые наряды супермодели Алессандры Амбросио (26 фото)