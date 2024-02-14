В пестром бикини на камне: топ-модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой

Девушка рекламирует свою линию купальников.
42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – выпустила свою коллекцию купальников в коллаборации с брендом PatBO. Рекламирует ее, конечно же, сама звезда.
Але примерила пестрое бикини с абстрактным рисунком. Позировала она на камне в море. Свой пляжный образ девушка дополнила тонкими браслетами и ожерельем.
Напомним, ранее Алессандра Амбросио показывала фото с карнавала в Бразилии, который в этом году стартовал 10 февраля. Она позировала в эффектных костюмах с перьями, в экстравагантных головных уборах, мини-платьях, костюмах, расшитых камнями, а также с огромными крыльями за спиной.
Читайте также:
- В слитном купальнике и шляпе: топ-модель Алессандра Амбросио отдыхает в Камбодже
- В бикини, с книгой и коктейлем: топ-модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой
- Сменила бикини на шубу: Алессандра Амбросио отдыхает на модном горнолыжном курорте
- В мини-юбке и с мокрыми волосами: Алессандра Амбросио позировала на яхте