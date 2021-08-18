В пестром цветочном костюме и с необычной прической: Хайди Клум на съемках шоу

В пестром цветочном костюме и с необычной прической: Хайди Клум на съемках шоу

Немецкая манекенщица в очень ярком аутфите предстала перед камерами на съемках шоу America's Got Talent.

Хайди Клум позировала перед камерами собравшихся на съемки фотографов в театре Долби в Голливуде. Супермодель выбрала для рабочего эфира очень яркий аутфит и предстала на дорожке в коротком топе, широких брюках и накидке в цветочный принт. Обута Клум была в черные туфли на каблуках. Волосы модели собрали в высокий пучок, на лице был насыщенный макияж с красной помадой на губах, и такой же красный был маникюр.

Хайди Клум / Getty Images

Также образ отлично дополняли цветочные серьги с жемчужинами и достаточно массивное цветочное кольцо на пальце.

Хайди Клум / Getty Images

В прошлый свой выход на красную дорожку, напомним, Хайди Клум надела пушистое оранжевое мини-платье с шелковым поясом, завязанным в виде банта на талии. 48-летняя супермодель тогда дополнила образ оранжевым браслетом и блестящим эффектным кольцом также с камнями. Дополняли лук звезды прозрачные туфли с россыпью камней на каблуках.

Хайди Клум и София Вергара / Getty Images

Читайте также: В желтых кроксах и с огромной сумкой: Хайди Клум попала под прицел папарацци

Хайди Клум и София Вергара на съемках America's Got Talent (29 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку