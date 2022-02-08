В пестром костюме и без макияжа: Настя Каменских показала фото из отпуска

Певица поделилась архивными снимками.
Настя Каменских опубликовала в своем Instagram новые снимки с отдыха, который она провела в теплых краях.
Певица NK позирует в пестром костюме, состоящем из рубашки, завязанной на узел, и мини-шортов. Образ Насти дополняют браслеты на руке, несколько подвесок на шее и белый маникюр. Каменских запечатлена без макияжа.
"Отпуск давным-давно закончился, а вот фотки из него еще нет", - шутливо подписала снимки NK.
Ранее Каменских хвасталась ягодицами в шоколадно-бежевом купальнике с "хищным" принтом и черном платье-сетке.
Читайте также: