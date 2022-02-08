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В пестром костюме и без макияжа: Настя Каменских показала фото из отпуска

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В пестром костюме и без макияжа: Настя Каменских показала фото из отпуска

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Певица поделилась архивными снимками.

Настя Каменских опубликовала в своем Instagram новые снимки с отдыха, который она провела в теплых краях.

Певица NK позирует в пестром костюме, состоящем из рубашки, завязанной на узел, и мини-шортов. Образ Насти дополняют браслеты на руке, несколько подвесок на шее и белый маникюр. Каменских запечатлена без макияжа.

Настя Каменских / © Instagram Насти Каменских
Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

"Отпуск давным-давно закончился, а вот фотки из него еще нет", - шутливо подписала снимки NK.

Настя Каменских / © Instagram Насти Каменских
Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Ранее Каменских хвасталась ягодицами в шоколадно-бежевом купальнике с "хищным" принтом и черном платье-сетке.

Настя Каменских / © Instagram Насти Каменских
Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

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