В пестром костюме и с сумкой Birkin: Хайди Клум в объективах уличных фотографов

Супермодель Хайди Клум снова была запечатлена по пути на съемки шоу America's Got Talent в Пасадене.

Каждый рабочий день папарацци фотографируют модель по пути на съемки проекта, судьей которого она является.

В этот раз Клум надела белый брючный костюм, состоящий из рубашки и очень широких брюк в разноцветный принт, сочетала его с белыми туфлями-лодочками, ярко-желтой сумкой Birkin и солнцезащитными очками с коричневыми линзами.

Хайди распустила длинные волосы и накрутила их легкими волнами. Она была, как обычно, в отличном настроении и много улыбалась фотографам.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Днем ранее, напомним, мы рассматривали ее образ в ярком трикотажном костюме. Хайди привнесла в свой образ весеннее настроение, надев яркий цветочный ансамбль, состоящий из трикотажного кардигана и широких штанов с таким же принтом, а также пестрой блузки. Обута Клум была в белые шлепанцы.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Читайте также: