В пестром мини и на шпильках: победительница шоу "Холостяк-10" сходила на свадьбу к подруге

Даша Ульянова выбрала для торжественного события яркий короткий наряд.
Победительница шоу "Холостяк-10" – Даша Ульянова – сходила на свадьбу к своей подруге. В Instagram она показала фото с невестой, которая была одета в белоснежное платье на бретельках с пикантным декольте.
Также Даша продемонстрировала свой яркий лук. Девушка была одета в костюм с пестрым принтом, который состоял из блузки с рукавами-буфами и мини-шорт. Наряд Ульянова дополнила остроносыми туфлями на высоких шпильках.
Напомним, победительница "Холостяка-11" - Анна Богдан - рассказала поклонникам, что ей помогло выйти из депрессии после развода.
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