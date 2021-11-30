В пестром наряде и в компании мужа-певца: Приянка Чопра на Fashion Awards

В пестром наряде и в компании мужа-певца: Приянка Чопра на Fashion Awards

Образ пары стал одним из самих необычных на церемонии.

Модель, актриса и амбассадор Victoria's Secret Приянка Чопра посетила одно из главных событий в модной индустрии - церемонию Fashion Awards. Наряд, который выбрала Приянка, точно не назвать обычным или скромным, ведь на красной дорожке она появилась в комбинезоне и плаще со шлейфом от британского бренда Richard Quinn.

Приянка Чопра / Associated Press

Вещи были полностью выполнены из пестрой цветастой ткани, а декольте звезды украшало колье из драгоценных камней от Bvlgari. Компанию Приянке составил ее муж - певец и актер Ник Джонас, и он был одет не менее экстравагантно, чем его жена, выбрав красно-черный лук от французского Модного дома Maison Margiela. Особой изюминкой наряда Ника стали красные кроссовки с разделенными пальцами.

Приянка Чопра / Associated Press

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