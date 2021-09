В пестром платье и пальто-накидке: новый лук Сары Джессики Паркер на съемках

56-летняя актриса Сара Джессика Паркер снова попала под прицел нью-йоркских фотографов.

Знаменитость сейчас задействована в съемках сериала "And Just Like That…" - это продолжение сериала "Секс в большом городе", где рассказывается о жизни трех нью-йоркских подруг, которым слегка за 50.

Сара Джессика Паркер играет одну из главных роле, а также выступает продюсером сериала. Стилисты проекта подбирают для Сары не менее эффектные образы, чем были у ее героини 20-летней давности.

На днях на съемочной площадке Паркер появилась в цветастом асимметричном платье с рюшами на подоле и белом пальто-накидке сверху. Обута актриса была в бронзовые блестящие босоножки на платформе и каблуках, а в руке держала фиолетовую сумку.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Также читайте Пенсионерки в большом городе

Жемчужное колье и еще несколько украшений на шее дополняли образ звезды. Также у нее были распущены волосы, уложены кудрявыми локонами и легкий макияж на лице.

Еще днем ранее актриса попала в объективы фотографов в клетчатом костюме, состоящем из широких шорт и объемной рубашки. Через плечо у Сары висела рыжая сумка кросс-боди, а обута она была в кожаные мюли на высоких каблуках.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Читайте также: Кэрри из "Секса в большом городе": как Сара Джессика Паркер стала знаменитой

Актеры на сьемках сериала And Just Like That... в Нью-Йорке (30 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку