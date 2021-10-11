В пестром платье и со змеей на шее: Тина Кунаки на вечеринке в Милане

Французская модель Тина Кунаки прилетела из Парижа, где посещала Неделю моды в Милан.
24-летняя супруга Венсана Касселя присутствовала на днях на вечеринке бренда Bulgari, где была торжественно открыта мультимедийная инсталляция художника Рефика Анадолы Serpenti Metamorphosis.
Действие проходило на площади Дуомо в Милане, на нем присутствовало немало гостей, среди них была и Кунаки.
Тина была в пестром макси-платье с вырезами на талии, рукавами с разрезами и серебристой бахромой на подоле. Аутфит состоял не только из макси-юбки, но и из брюк, под которые Тина надела нюдовые остроносые туфли на каблуках. У девушки был красный маникюр, на пальце сверкало кольцо, в ушах были небольшие серьги-кольца, а на шее было массивное колье в виде змеи. Кудрявые волосы Кунаки собрала в высокий хвост и сделала красивый макияж.
Читайте также:
В кожаном платье с пикантным декольте: Тина Кунаки на шоу памяти дизайнера Альбера Эльбаза
Наконец-то совместный выход: Тина Кунаки и Венсан Кассель посетили показ Valentino
Страстные и влюбленные: Тина Кунаки поздравила мужа с третьей годовщиной свадьбы и показала фото