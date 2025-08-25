В пестром сарафане и бейсболке: супермодель Синди Кроуфорд отдохнула с мужем на яхте

Синди Кроуфорд с мужем / © Instagram Синди Кроуфорд

Западные селебрити вспоминают в соцсетях, как прошло их лето. 59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — не стала исключением и показала в своем Instagram, как прошел ее август 2025.

Лето супермодель и ее муж — 63-летний бизнесмен Рэнди Гербер — любят проводить в одной из своих резиденций — коттедже на острове в Онтарио, Канада. Синди любит проводить время на природе, кататься на яхте с мужем, наслаждаться красотой вокруг и совсем не пользоваться декоративной косметикой.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

На одном из снимков Кроуфорд позировала в пестром шелковом сарафане и белой бейсболке. Рядом с ней — ее муж Рэнди. Пара проводит время на яхте.

Синди Кроуфорд с мужем / © Instagram Синди Кроуфорд

Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Также модель показала фото из сауны. Она запечатлена совсем без макияжа и в шапке для защиты волос от высокой температуры.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Любят модель и ее супруг активный отдых — пара показала, как играла в пиклбол, вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса и набирающий популярность среди селебрити.

Синди Кроуфорд с мужем / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер считаются одной из самых крепких пар среди знаменитостей. Они познакомились в начале 90-х, тогда модель еще была замужем за Ричардом Гиром, а бизнесмен встречался с другой женщиной. Долгое время они были просто друзьями, а после развода Кроуфорд в 1995 году их отношения переросли в романтические. В 1998 году Синди и Рэнди поженились. Они воспитывают двух детей — 25-летнего Пресли и 23-летнюю Кайю, которые пошли по стопам мамы и стали тоже моделями.

