В пестром жакете и платье: Кирстен Данст на Венецианском кинофестивале

В пестром жакете и платье: Кирстен Данст на Венецианском кинофестивале

Для своих появлений актриса выбирает только итальянские бренды.

В Италии стартовал один из самых престижных кинофестивалей в мире - Венециаонский. Он стал 78-м в истории и традиционно в Венецию съехалось огромное количество знаменитостей одной из которых стала американская актриса Кирстен Данст.

Прибыла она в город за день до открытия и продемонстрировала образ в укороченном пальто от бренда Gucci, которое сочетала с босоножками Saint Laurent.

Кирстен Данст / Getty Images

В день открытия кинофестиваля Кирстен позировала в элегантном наряде от Salvatore Ferragamo: жакете, который сочетала с красным поясом, и платьем в пестрый принт. На глазах у нее были солнцезащитные очки, а волосы актриса уложила в стиле 40-х годов - в легкую волну. Обула Данст под свой образ все те же босоножки Saint Laurent.

Кирстен Данст / Getty Images

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