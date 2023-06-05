В пестрой блузке Versace и мини-юбке: Шакира посетила гонку "Формулы-1" в Барселоне

Певица на днях вернулась в Испанию и уже успела посетить спортивное мероприятие.

Шакира – 46-летняя колумбийская певица – показала фото с Гран-при "Формулы-1", проводимого в Барселоне.

Для такого спортивного мероприятия певица выбрала пеструю шелковую блузку от Versace, из-под которой выглядывало розовый бюстгальтер или топ, и белую мини-юбку. Свой образ звезда дополнила светло-розовыми кедами. Волосы Шакира распустила и выпрямила, а на лице сделала естественный макияж.

"Хорошо вернуться в Барселону", - лаконично подписала фото певица.

Напомним, после расставания с бойфрендом – футболистом Жераром Пике – Шакира с детьми несколько месяцев назад переехала в США. Однако соглашение об опекунстве, заключенное в ноябре прошлого года, дает Жерару возможность во время школьных каникул видеться с детьми, поэтому, скорее всего, певица и прилетела в Испанию.

Шакира с сыновьями / Фото: Getty Images

Читайте также: