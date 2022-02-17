В пиджаке и рваных джинсах: Олег Винник в стильном луке презентовал новую песню

Артист исполнил новый трек на премии "Українська пісня року".

Вчера, 16 февраля, во время церемонии награждения национальной музыкальной премии "Українська пісня року" во Дворце "Украина" Олег Винник представил долгожданную премьеру песни "Зайві слова". Композиция написана в присущем артисту стиле и передает этнику, фольклор и аутентичность украинской музыки.

Олег Винник/Пресс-служба

"Трек "Зайві слова" о взаимной любви, ведь когда она есть - слова лишние. Это тот же стиль, что и в песнях "Вовчиця", "Мати каже правду", "Надкусили місяць зорі", он содержит украинскую фолькльорно-этническую тематику. Я стараюсь в таких песнях использовать слова, которыми поют наши родители, наши бабушки и дедушки, слова, в которых есть аутентичность украинского голоса. Именно на своем родном языке можно наиболее точно выразить чувства и смыслы", - отметил Винник.

Олег Винник/Пресс-служба

Артист признался, что довольно долго готовил этот трек и закончил его буквально накануне концерта.

"Когда я пишу песню, мной управляет эмоция, я проживаю ее внутри. И только когда запишу первый дубль и услышу результат, могу понять, должна она сейчас выходить или нет. Потому что эмоция должна устаканиться, чтобы на 100% передать ее людям. Я уверен, что всему свое время", - рассказал певец.

На сцене он появился в образе total black. На Виннике был пиджак с платком в нагрудном кармане, рубашке и стильных рваных джинсах с кожаными крокодиловыми вставками. Аутфит он дополнил черными туфлями и браслетами на руке.

Олег Винник/Пресс-служба

К слову, кроме новой песни Олег также исполнил уже полюбившеюся композицию "Голубе сивий", за который получил награду "Легенда української пісні" национальной музыкальной премии "Українська пісня року".

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