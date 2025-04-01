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В пиджаке на голое тело: 50-летняя Ева Лонгория примерила стильные образы
Известная голливудская актриса снялась в новой фотосессии для глянца и рассказала о секретах своей красоты.
15 марта актриса, продюсер и бизнесвумен — Ева Лонгория — праздновала свой день рождения. Ей исполнилось 50 лет. С этим связаны многочисленные фотосессии и интервью, в которых она приняла участие. Так, актриса стала звездой нового номера Madame Figaro Paris.
На обложке журнала звезда позировала в молочном удлиненном пиджаке, надетом на голое тело, ее образ дополняли туфли-лодочки в тон. «Наша ультрапозитивная героиня олицетворяет модель уверенности в себе. Давайте вдохновляться!» — звучит подпись под фото в аккаунте журнала в Instagram.
На одном из снимков красивая Лонгория позировала в одном боди с пикантным декольте и босоножках на высоких каблуках, которые подчеркнули ее стройные ноги.
В интервью журналу Ева поделилась секретами красивого старения, а также всеми способами этого добиться.
«Я просто хочу стареть красиво. Быть здоровой, иметь возможность двигаться как можно дольше, играть со своим сыном, путешествовать по всему миру, взбираться на горы… Старение не связано с морщинами: приоритет — оставаться в форме», –отметила актриса.
«Все просто, я использую все: лосьон, сыворотку, аппаратные процедуры, лазер…, малейшую вещь, которая может помочь замедлить процесс старения, а не избежать его, я пробую все! С новыми технологиями мы действительно можем улучшить ситуацию», — добавила Ева.
Ранее, напомним, Ева Лонгория в честь своего 50-летия примерила откровенные образы.