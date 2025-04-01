В пиджаке на голое тело: 50-летняя Ева Лонгория примерила стильные образы

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

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15 марта актриса, продюсер и бизнесвумен — Ева Лонгория — праздновала свой день рождения. Ей исполнилось 50 лет. С этим связаны многочисленные фотосессии и интервью, в которых она приняла участие. Так, актриса стала звездой нового номера Madame Figaro Paris.

На обложке журнала звезда позировала в молочном удлиненном пиджаке, надетом на голое тело, ее образ дополняли туфли-лодочки в тон. «Наша ультрапозитивная героиня олицетворяет модель уверенности в себе. Давайте вдохновляться!» — звучит подпись под фото в аккаунте журнала в Instagram.

© Instagram Евы Лонгории

На одном из снимков красивая Лонгория позировала в одном боди с пикантным декольте и босоножках на высоких каблуках, которые подчеркнули ее стройные ноги.

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© Instagram Евы Лонгории

© Instagram Евы Лонгории

В интервью журналу Ева поделилась секретами красивого старения, а также всеми способами этого добиться.

© Instagram Евы Лонгории

© Instagram Евы Лонгории

«Я просто хочу стареть красиво. Быть здоровой, иметь возможность двигаться как можно дольше, играть со своим сыном, путешествовать по всему миру, взбираться на горы… Старение не связано с морщинами: приоритет — оставаться в форме», –отметила актриса.

© Instagram Евы Лонгории

«Все просто, я использую все: лосьон, сыворотку, аппаратные процедуры, лазер…, малейшую вещь, которая может помочь замедлить процесс старения, а не избежать его, я пробую все! С новыми технологиями мы действительно можем улучшить ситуацию», — добавила Ева.

Ранее, напомним, Ева Лонгория в честь своего 50-летия примерила откровенные образы.