В пиджаке на голое тело: беременная Жасмин Тукс снялась в откровенной фотосессии

Модель не стала долго скрывать свою беременность от поклонников.

Неделю назад 31-летняя экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret Жасмин Тукс объявила о своей первой беременности.

Как и многие другие звезды, Жасмин тут же устроила себе "беременную" фотосессию, в которой появилась почти полностью обнаженной. Перед камерой фотографа Джерома Дюрана модель позировала лишь в нижнем белье и пиджаке, который надела на голое тело. Образ Тукс дополняли лишь бриллиантовое колье и серьги.

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Напомним, отец ребенка – муж модели, Хуан Давид Борреро - сын эквадорского вице-президента Альфредо Борреро. Их венчание с Жасмин состоялось в исторической церкви и монастыре Святого Франциска XVI века на глазах большого количества гостей, среди которых были и коллеги Тукс: "ангелы" Жозефин Скривер, Шанина Шейк, Лаис Рибейро, Сара Сампайо. Помолвлена пара была год.

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