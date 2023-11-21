В пиджаке на голое тело и в нижнем белье на диване: Кендалл Дженнер в новом промо известного бренда

Девушка появилась в рекламной кампании Calvin Klein.
28-летняя модель и звезда известного реалити-шоу - Кендалл Дженнер - стала лицом новой коллекции бренда и снялась в откровенной фотосессии.
Перед камерой она позировала в черном комплекте нижнего белья на диване на фоне панорамного окна, а также в черном брючном костюме, пиджак которого надела на голое тело. Модель томно прикрыла глаза, а распущенные волосы ниспадали на ее лицо.
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У себя на странице в соцсети бренд показал и несколько коротких видео с Кендалл.
Напомним, ранее Кендалл Дженнер снялась в откровенной съемке Jacquemus и засветила свои ягодицы, украшенные гирляндой.
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