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В пиджаке на голое тело и в нижнем белье на диване: Кендалл Дженнер в новом промо известного бренда

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
597
Время на прочтение
1 мин
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В пиджаке на голое тело и в нижнем белье на диване: Кендалл Дженнер в новом промо известного бренда

Кендалл Дженнер снялась в рекламе Calvin Klein / Фото: Associated Press

Девушка появилась в рекламной кампании Calvin Klein.

28-летняя модель и звезда известного реалити-шоу - Кендалл Дженнер - стала лицом новой коллекции бренда и снялась в откровенной фотосессии.

Перед камерой она позировала в черном комплекте нижнего белья на диване на фоне панорамного окна, а также в черном брючном костюме, пиджак которого надела на голое тело. Модель томно прикрыла глаза, а распущенные волосы ниспадали на ее лицо.

(листайте фото вправо)

У себя на странице в соцсети бренд показал и несколько коротких видео с Кендалл.

Напомним, ранее Кендалл Дженнер снялась в откровенной съемке Jacquemus и засветила свои ягодицы, украшенные гирляндой.

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Дата публикации
Просмотры
597
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