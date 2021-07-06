В пиджаке на голое тело: Кара Делевинь блистала среди гостей шоу Dior в Париже

28-летняя британская модель и актриса на Парижской неделе моды Haute Couture блистала не на подиуме, а среди звездных гостей в первом ряду.
Кара Делевинь приехала на показ Dior Haute Couture сезона осень-зима 2021-2022 в смелом аутфите. Манекенщица позировала перед камерами собравшихся фотографов в костюме-двойке насыщенного синего цвета, который состоял из удлиненного пиджака и широких брюк со стрелками и высокой талией. Под пиджак Кара не стала надевать ни нижнее белье, ни даже топ. Смело дефилировала перед камерами, иногда придерживая пиджак руками, чтобы не засветить грудь.
Лук Кары Делевинь дополнял золотая длинная цепочка на шее с кулоном и белые лаковые туфли-лодочки на каблуках. В руках звезда держала небольшой веер, а на пальце у нее сверкало золотое кольцо. Макияж на лице манекенщицы был достаточно сдержанным, а вот укладка была сделана с мокрым эффектом.
На Неделе моды в Париже также уже были замечены Моника Беллуччи, Диана Крюгер, Джессика Чейстейн и другие звезды.
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