В пиджаке на голое тело: Кара Делевинь блистала среди гостей шоу Dior в Париже

28-летняя британская модель и актриса на Парижской неделе моды Haute Couture блистала не на подиуме, а среди звездных гостей в первом ряду.

Кара Делевинь приехала на показ Dior Haute Couture сезона осень-зима 2021-2022 в смелом аутфите. Манекенщица позировала перед камерами собравшихся фотографов в костюме-двойке насыщенного синего цвета, который состоял из удлиненного пиджака и широких брюк со стрелками и высокой талией. Под пиджак Кара не стала надевать ни нижнее белье, ни даже топ. Смело дефилировала перед камерами, иногда придерживая пиджак руками, чтобы не засветить грудь.

Кара Делевинь / Getty Images

Лук Кары Делевинь дополнял золотая длинная цепочка на шее с кулоном и белые лаковые туфли-лодочки на каблуках. В руках звезда держала небольшой веер, а на пальце у нее сверкало золотое кольцо. Макияж на лице манекенщицы был достаточно сдержанным, а вот укладка была сделана с мокрым эффектом.

Кара Делевинь / Getty Images

На Неделе моды в Париже также уже были замечены Моника Беллуччи, Диана Крюгер, Джессика Чейстейн и другие звезды.

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