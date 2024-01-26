В пиджаке на голое тело: модель София Ричи объявила о беременности и показала округлившийся живот

Звезда не стала скрывать свое интересное положение.

25-летняя американская модель София Ричи, дочь певца Лайонела Ричи, объявила о своей беременности. Она станет мамой впервые, отец ребенка – ее муж, музыкальный продюсер Эллиот Грейндж. Радостную новость модель сообщила в своем Instagram – она показала фотосессию для Vogue, для которой позировала с уже округлившимся животом.

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София примерила стильный брючный костюм, который она надела без нижнего белья, черное обтягивающее платье, а также белую длинную рубашку.

На некоторых фото она позировала в компании своего мужа.

Напомним, ранее Софию Ричи сфотографировали папарацци с дорогой сумкой в руке. Ее заметили в Малибу, когда она шла на вечеринку бренда Loro Piana. На мероприятии презентовали публике коллекцию Cocooning.

София Ричи / Фото: Getty Images

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