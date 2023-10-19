В пиджаке с широкими плечами: Николь Кидман посетила фестиваль искусств в Австралии

Николь Кидман посетила фестиваль искусств South By Southwest, который прошел на ее родине в Австралии. На мероприятии она приняла участие в беседе с продюсером Пером Саари, который работал вместе с ней в сериале "Большая маленькая ложь". Они обсудили, что необходимо сделать, чтобы создать крупный голливудский проект, и в чем заключается роль продюсера в кино и на телевидении.

Для этого мероприятия Кидман надела черный пиджак с объемными плечами, черный топ, белые джинсы-скинни, которые подвернула, и туфли Prada.

Также 56-летняя звезда сделала укладку с легкими локонами, макияж, а из украшений надела только несколько колец и золотые часы.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

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