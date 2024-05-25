В пикантном аутфите: звезда реалити красным мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Эмма Эрнан любит носить короткие наряды.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset Эмма Эрнан посетила мероприятие Netflix FYSEE: Reali-Tea, которое состоялось в Лос-Анджелесе.
Там блондинка появилась в красном прозрачном мини-платье с драпировкой и американской проймой. Короткая длина прекрасно подчеркнула стройные ноги Эммы.
Лук она дополнила белыми босоножками на шпильках, высокой прической с выпущенными спереди прядями и ярким макияжем с акцентом на красной помаде. На руках у нее были золотые браслеты и кольца с бриллиантами.
Напомним, Эмма Эрнан в миниатюрном бикине похвасталась стройной фигурой.
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