В пикантном аутфите: звезда реалити красным мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset Эмма Эрнан посетила мероприятие Netflix FYSEE: Reali-Tea, которое состоялось в Лос-Анджелесе.

Там блондинка появилась в красном прозрачном мини-платье с драпировкой и американской проймой. Короткая длина прекрасно подчеркнула стройные ноги Эммы.

Эмма Эрнан / Фото: Associated Press

Лук она дополнила белыми босоножками на шпильках, высокой прической с выпущенными спереди прядями и ярким макияжем с акцентом на красной помаде. На руках у нее были золотые браслеты и кольца с бриллиантами.

Напомним, Эмма Эрнан в миниатюрном бикине похвасталась стройной фигурой.

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