В пикантном бикини с цветами: Изабель Гулар сексуально позировала на камнях в воде

Бразильская модель Изабель Гулар наслаждается пляжным отдыхом.
В своем блоге в Instagram девушка хвастается кадрами, на которых запечатлена в бикини.
На днях Гулар показывала, как в красном бикини позировала на фоне белого пляжного ларька, где продают напитки и закуски.
На следующий день выложила фотографии в фиолетовом бикини, лиф которого состоял из цветов и черных тонких бретелек. Позировала модель на камнях на фоне красивого волнующего моря.
"Найди меня там, где волны" - пишет Гулар в подписи к этим нескольким снимкам.
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Обычно во время отпуска модель публикует в своем блоге очень много фотографий на большинстве которых она запечатлена в купальниках.
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