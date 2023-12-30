В пикантном бикини с цветами: Изабель Гулар сексуально позировала на камнях в воде

В своем блоге в Instagram девушка хвастается кадрами, на которых запечатлена в бикини.

На днях Гулар показывала, как в красном бикини позировала на фоне белого пляжного ларька, где продают напитки и закуски.

На следующий день выложила фотографии в фиолетовом бикини, лиф которого состоял из цветов и черных тонких бретелек. Позировала модель на камнях на фоне красивого волнующего моря.

"Найди меня там, где волны" - пишет Гулар в подписи к этим нескольким снимкам.

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Обычно во время отпуска модель публикует в своем блоге очень много фотографий на большинстве которых она запечатлена в купальниках.

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