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В пикантном бикини с цветами: Изабель Гулар сексуально позировала на камнях в воде

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
175
Время на прочтение
1 мин
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В пикантном бикини с цветами: Изабель Гулар сексуально позировала на камнях в воде

Изабель Гулар / Фото: Instagram Изабель Гулар

Бразильская модель Изабель Гулар наслаждается пляжным отдыхом.

В своем блоге в Instagram девушка хвастается кадрами, на которых запечатлена в бикини.

На днях Гулар показывала, как в красном бикини позировала на фоне белого пляжного ларька, где продают напитки и закуски.

На следующий день выложила фотографии в фиолетовом бикини, лиф которого состоял из цветов и черных тонких бретелек. Позировала модель на камнях на фоне красивого волнующего моря.

"Найди меня там, где волны" - пишет Гулар в подписи к этим нескольким снимкам.

(листайте фото вправо)

Обычно во время отпуска модель публикует в своем блоге очень много фотографий на большинстве которых она запечатлена в купальниках.

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Дата публикации
Просмотры
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