В пикантном боди и на каблуках: Барбара Палвин на Неделе моды в Париже

На днях девушка посетила специальный ужин в Grand Diner du Louvre, ознаменовавший старт Недели моды. На мероприятии модель появилась в платье из кутюрной коллекции Iris Van Herpen 2021 года нежного телесного цвета с разрезом спереди, вырезом на декольте и длинным шлейфом.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Также 31-летняя Палвин посетила показ женской одежды Stella McCartney осень-зима 2025-2026 в Париже. Перед шоу Барбара позировала перед камерами в белом боди с глубоким вырезом, поверх которого набросила удлиненный блейзер и обула кожаные туфли-лодочки на каблуках. В руках модель держала кожаную сумку, которая, как-то не очень подходила к образу.

Барбара Палвин / Фото: Getty Images

У Палвин были красиво уложены распущенные волосы, а на лице легкий макияж со стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Модель выглядела очень откровенно и эффектно.

Напомним, на ужине в Grand Diner du Louvre также появилась экс-"ангел" Тейлор Хилл, блистая перед камерами в "голом" платье.

Тейлор Хилл / Фото: Getty Images

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