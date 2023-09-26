В пикантном боди с пайетками на груди: Поппи Делевинь пришла на вечеринку в Париже

Старшая сестра модели Кары Делевинь – Поппи – посетила вечеринку Bulgari Serpenti Icon Event во время Недели моды в Париже.
37-летняя британская модель и актриса продемонстрировала свою потрясающую фигуру в пикантном черном платье на мероприятии Bulgari в рамках Парижской недели моды.
Модель выглядела невероятно в смелом наряде, состоявшем из черного боди с ослепительным вырезом на декольте в сочетании с кружевными колготами и длинной прозрачной кружевной юбкой. Обута модель была в серебристые босоножки на шпильках с камнями и дополнила свой гламурный образ бриллиантовым колье, серьгами-кольцами в тон, браслетом и клатчем в оттенке металлик. Волосы девушка собрала в высокий пучок и сделала макияж.
Эту же вечеринку посетила и греческая принцесса Мария-Олимпия. Она выглядела стильно в блестящем серебряном платье-макси с короткими рукавами и в черных туфлях на каблуках.
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