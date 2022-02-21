В пикантном боди с разрезами: Игги Азалия выступила в казино в Лас-Вегасе

31-летняя австрало-американская хип-хоп-исполнительница Игги Азалия выступила в казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

Молодая мама выглядела эффектно в обтягивающем черном боди с вырезами на спине и лосинах в мелкую сетку с россыпью страз и камней. Лук свой Иззи дополнила черными остроносыми ботинками на каблуках, серебристым маникюром и серьгами-кольцами в ушах. Белые волосы Азалия собрала в высокий конский хвост и сделала насыщенный макияж на лице в нюдовых оттенках.

Игги Азалия / Getty Images

Напомним, Игги пережила разрыв с рэпером Playboi Carti более года назад, и сама воспитывает их сына Оникса. Отношения пары были омрачены тем, что парень изменял Азалии, а она публично рассказала об этом в Твиттере. "Одна вещь, которую я никогда не пойму, - это то, как лжецы живут с самими собой. Это не съедает вас всех изнутри?" - написала тогда певица.

Игги Азалия / Getty Images

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