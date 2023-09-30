В пикантном корсете: бывшая звезда Victoria's Secret посетила показ Vivienne Westwood

Бывшую модель Victoria's Secret сфотографировали на показе женской коллекции весна-лето 2024 Andreas Kronthaler For Vivienne Westwood.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Одета Палвин была в пикантный корсет, который подчеркивал ее формы и юбку цвета морской волны, которая спереди была мини, а сзади длинной. И обута в туфли на платформе и высоких каблуках с завязками-лентами вокруг щиколотки.

Длинные каштановые волосы Барбары были распущены, она сделала красивый вечерний макияж с блестящими тенями и немного со стрелками, подчеркнула губы блеском и надела серьги-висюльки.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Этот же показ посетила и Памела Андерсон. Ранее в Париже 56-летняя звезда Playboy и сериала "Спасатели Малибу" присутствовала на шоу женской коллекции весна-лето 2024 бренда Isabel Marant.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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