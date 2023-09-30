В пикантном корсете: бывшая звезда Victoria's Secret посетила показ Vivienne Westwood

Модель Барбара Палвин посетила Парижскую неделю моды.
Бывшую модель Victoria's Secret сфотографировали на показе женской коллекции весна-лето 2024 Andreas Kronthaler For Vivienne Westwood.
Одета Палвин была в пикантный корсет, который подчеркивал ее формы и юбку цвета морской волны, которая спереди была мини, а сзади длинной. И обута в туфли на платформе и высоких каблуках с завязками-лентами вокруг щиколотки.
Длинные каштановые волосы Барбары были распущены, она сделала красивый вечерний макияж с блестящими тенями и немного со стрелками, подчеркнула губы блеском и надела серьги-висюльки.
Этот же показ посетила и Памела Андерсон. Ранее в Париже 56-летняя звезда Playboy и сериала "Спасатели Малибу" присутствовала на шоу женской коллекции весна-лето 2024 бренда Isabel Marant.
Читайте также: