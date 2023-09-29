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В пикантном корсете и брюках-клешь: София Вергара блистала на дорожке в Нью-Йорке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
514
Время на прочтение
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В пикантном корсете и брюках-клешь: София Вергара блистала на дорожке в Нью-Йорке

София Вергара / Фото: Getty Images

51-летняя актриса блистала на дорожке в эффектном черном аутфите, который переливался стразами.

София Вергара присоединилась к другим звездам первой величины на второй ежегодной церемонии вручения премии «Альби» Фонда Клуни, которая состоялась вчера вечером в Нью-Йорке .

На дорожку София вышла в черном корсете, подчеркивающем ее красивое декольте и брюках-клеш. Также в руках она держала жакет, который сняла. Ее красивые длинные волосы были уложены на бок легкими волнами, вечерний макияж был сделан с акцентом на глаза и губы, а в ушах сверкали серьги-висюльки.

София Вергара / © Getty Images
София Вергара / Фото: Getty Images

На запястье Вергара надела крупный браслет, а у нее на пальцах сверкало несколько колец с крупными и не очень драгоценными камнями. Ногти актрисы были накрашены светлым лаком.

На мероприятии блистали также Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни, которые основали фонд в 2016 году для "оказания бесплатной юридической поддержки жертвам злоупотреблений властью".

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press
Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
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