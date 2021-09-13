В пикантном корсете и за ручку с бойфрендом: Кортни Кардашьян в объективах папарацци

В пикантном корсете и за ручку с бойфрендом: Кортни Кардашьян в объективах папарацци

Звезда реалити Кортни Кардашьян появилась на публике со своим возлюбленным.

Кортни и барабанщик панк группы Blink-182 Трэвис Баркер попали под прицелы уличных фотографов в Нью-Йорке. Судя по внешнему виду знаменитостей, они направлялись на вечеринку или какое-то другое вечернее мероприятие.

На Кортни был обтягивающий атласный корсет на очень тонких бретельках, у которого были дополнительно прозрачные рукава, расшитые стразами, и надела черные брюки-клеш со шнуровкой на бедрах. Обута Кардашьян была в остроносые туфли на каблуках, а в руке держала маленькую черную сумочку.

Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян / Getty Images

Короткие волосы Кортни были слегка накручены и уложены, на лице был макияж в нюдовых оттенках, с Трэвисом она шла за руку. Мужчина был одет в белую футболку с принтом скелета, белые рваные джинсы и грубые ботинки. На шее у музыканта было несколько цепей и один браслет сверкал на запястье. Под черными большими очками мужчина прятал глаза от вспышек фотокамер.

Кортни и Трэвис давно встречаются, и Кардашян публикует много их совместных снимков в своем Instagram. Ради возлюбленной Баркер даже переборол свой страх летать на самолетах, вместе они побывали в Мексике.

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