В пикантном мини и пальто с мехом: Лотти Мосс на вечеринке

23-летняя британская модель и сестра Кейт Мосс – Лотти – очень любит разные светские тусовки.

Вчера звезда присутствовала на презентации The Whiteley в Лондоне. Лотти позировала перед камерами в черном коротком платье на тонких бретельках с цветочным рисунком, которое подчеркивало формы девушки. Наряд Мосс сочетала с пальто с таким же принтом и меховой отделкой, кожаными туфлями-лодочками на шпильках и черным маникюром. Ее светлые локоны были уложены, а на лице был макияж в нюдовых оттенках. На руке у девушки была видна татуировка, а поза, в которой она предстала перед камерами, говорила об ее уверенности.

Лотти Мосс / Getty Images

Лотти Мосс часто появляется на публике в пикантных аутфитах, а в жизни публикует откровенные фото в Instagram. И даже смело показывает фото в нижнем белье.

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