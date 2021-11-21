В пикантном платье и желтых ботфортах: Синди Бруна на музыкальной церемонии

В пикантном платье и желтых ботфортах: Синди Бруна на музыкальной церемонии

В Каннах состоялась 22-я церемония вручения музыкальной премии NRJ Music Awards.

Синди Бруна приехала во Дворец фестивалей на церемонию NRJ Music Awards в очень пикантном аутфите. Она продемонстрировала сексуальную фигуру в черном платье с глубоким декольте из прозрачной ткани и на тонких бретельках и летящей черной юбкой миди.

Синди Бруна / Getty Images

Красивый образ модели дополняли атласные желтые сапоги-ботфорты с большими золотыми браслетами вокруг щиколотки, они подчеркивали ее длинные ноги.

На шее у Синди Бруны было драгоценное колье, а в ушах серьги с камнями. Волосы девушка распустила и нанесла на лицо красивый вечерний макияж.

Синди Бруна / Getty Images

В прошлый раз, напомним, мы видели Синди на благотворительном ужине Фонда Dom Perignon & Born This Way, посвященному Всемирному дню доброты, в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Тогда модель вышла на дорожку в лифчике.

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