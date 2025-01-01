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В пикантном платье-комбинации: Виктория Бекхэм показала свой новогодний образ

В пикантном платье-комбинации: Виктория Бекхэм показала свой новогодний образ

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм показала поклонникам в Instagram какой образ выбрала для новогодней ночи.

Британский дизайнер вышла в сториз и показала, как собиралась встречать Новый 2025 год.

"В конце концов я решила выбрать черную версию моего асимметричного платья-комбинации с драпировкой. Я дополняю образ своим фирменным макияжем smoky eye с изумрудным оттенком, чтобы придать образу свежести, и глянцевой нюдовой помадой — идеальное дополнение к смелому взгляду", - написала Бекхэм.

Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм
Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Супруга Дэвида Бекхэма примерила наряд, который дополнила остроносыми туфлями на каблуках и похвасталась, как эффектно выглядела в нем, записав видео.

Ранее, напомним, мы показывали, где семья Бекхэм проводит новогодние каникулы.

Виктория Бекхэм с сыновьями Ромео и Крузом / © Instagram Виктории Бекхэм
Виктория Бекхэм с сыновьями Ромео и Крузом / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

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