В пикантном платье-комбинации: Виктория Бекхэм показала свой новогодний образ

Виктория Бекхэм показала поклонникам в Instagram какой образ выбрала для новогодней ночи.
Британский дизайнер вышла в сториз и показала, как собиралась встречать Новый 2025 год.
"В конце концов я решила выбрать черную версию моего асимметричного платья-комбинации с драпировкой. Я дополняю образ своим фирменным макияжем smoky eye с изумрудным оттенком, чтобы придать образу свежести, и глянцевой нюдовой помадой — идеальное дополнение к смелому взгляду", - написала Бекхэм.
Супруга Дэвида Бекхэма примерила наряд, который дополнила остроносыми туфлями на каблуках и похвасталась, как эффектно выглядела в нем, записав видео.
Ранее, напомним, мы показывали, где семья Бекхэм проводит новогодние каникулы.
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