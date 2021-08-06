В пикантном платье: Лотти Мосс впервые сфотографировали с бойфрендом

23-летняя сестра Кейт Мосс впервые появилась на публике со своим новым возлюбленным.

Лотти Мосс сфотографировали вместе с барабанщиком и вокалистом группы The Vamp – 26-летним Тристаном Эвансом. Роман пары рассекретили в прессе на прошлой неделе, а на днях Лотти и Тристан вместе посетили вечеринку в клубе Isabel Mayfair после того, как поужинали в La Bodega Negra в лондонском Сохо.

Лотти выбрала для свидания платье цвета морской волны на одной бретельке, которое обтягивало ее привлекательную фигуру. На плече у девушки висела маленькая белая сумка на металлическом ремешке, а обута она была в мюли на каблуках.

Лотти Мосс и Тристан Эванс / Getty Images

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Белокурые волосы девушки были распущены, на лице был макияж, а в ушах серьги. Тристан был в черной футболке, белой рубашке поверх которой была кожаная косуха и в брюках красного цвета, к которым подобрал кожаные ботинки. В руках он держал стакан с напитком, а его ногти были накрашены золотым лаком. Свою девушку он обнимал одной рукой.

Ранее Лотти посещала открытие ресторана Park Row в Лондоне с подругами. Тогда на ней был весьма пикантный аутфит.

Лотти Мосс / Getty Images

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