В пикантном платье с обнаженной спиной: Ева Лонгория блистала на церемонии

Ева Лонгория посетила на днях церемонию Governors Awards, которую проводит Американская академия кинематографических искусств и наук, ее еще называют "почетным "Оскаром".

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

48-летняя актриса блистала на дорожке в платье с россыпью пайеток от Sophie Couture с открытой спиной и дополнив наряд роскошным колье Messika и сверкающими серьгами с бриллиантами.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева нарастила волосы и собрала их в две тугие косы, сделала насыщенный вечерний макияж, подчеркнув бронзовым оттенком теней веки и блеском в тон губы. А обута была в босоножки на высоких шпильках.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

На мероприятии также блистала актриса Натали Портман. Она выбрала для выхода наряд от Schiaparelli, который пикантно подчеркивал ее грудь.

Читайте также: