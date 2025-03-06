В пикантном топе и без нижнего белья: Эмили Ратажковски сходила на бразильский карнавал

В этом году с 28 февраля по 8 марта в Рио-де-Жанейро проходит легендарный карнавал, который собирает гостей со всего мира. Многие селебрити тоже не могут пропустить такое яркое событие.

33-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски тоже прилетела в Бразилию, чтобы насладиться зрелищным карнавалом в Рио. В своем Instagram она показала свой лук, в котором отправилась смотреть на яркое танцевальное шествие.

Эмили надела изумрудный металлизированный наряд, который состоял из пикантного топа на шнуровке, который едва прикрыл ее пышную грудь, и асимметричной юбки, которую она надела без нижнего белья.

instagram.com/EmRata

Свой эффектный образ модель дополнила длинными экстравагантными серьгами из ракушек мидий и золотыми босоножками со шнуровкой аж до бедер.

instagram.com/EmRata

instagram.com/EmRata

Ранее, напомним, Эмили Ратажковски блистала на послеоскаровской вечеринке журнала Vanity Fair в Лос-Анджелесе. Перед камерами фотографов она позировала в "голом" черном кружевном платье с соблазнительным декольте из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025 года бренда Ludovic de Saint Sernin, которое она дополнила черными босоножками и пышной укладкой.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

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