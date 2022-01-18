В пикантном топе и брюках: Эмили Ратажковски похвасталась образом для светского выхода

Модель Эмили Ратажковски в этом году не частит с новыми публикациями в Instagram.

Это первые снимки, которыми девушка поделилась в новом году, и в подписи так и написала: "2022". Эмили одета в эффектный серебристый топ с завязками на боках и на спине и с бахромой внизу, а также одета в черные брюки с низкой талией. Обута звезда в босоножки на шпильках, в руках держит серебристый клатч и телефон, которым и делает снимок.

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На втором снимке Ратажковски позирует в ванной на фоне зеркала. Можно хорошо рассмотреть ее макияж и прическу. В мейкапе Эмили сделала акцент на глаза и бежевую помаду на губах. Выглядит девушка очень эффектно.

Отметим, после нового года Эмили Ратажковски на несколько недель пропала из Сети и ничего не публиковала. Но теперь вернулась к подписчикам с новыми снимками.

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