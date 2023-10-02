В пикантном топе и меховых туфлях: Сара Сампайо блистала перед камерами фотографов в Париже

Там состоялся показ женской коллекции сезона весна-лето 2024 бренда Stella McCartney. Сара Сампайо приехала посмотреть шоу и была запечатлена фотографами.

32-летняя экс-"ангел" Victoria’s Secret была одета в красный топ на тонки бретельках с пикантным вырезом на декольте, юбку с принтом лошади и россыпью пайеток и обута в красные туфли из меха. В руках у Сары была маленькая меховая сумка. Девушка сделала макияж, подчеркнув свою естественную красоту и надела золотые серьги-кольца.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Также шоу Stella McCartney приехали посмотреть и сестры Хилтон – Пэрис и Ники. Обе были в платьях в бельевом стиле. Пэрис – в белом с кружевной отделкой и вырезом на декольте, а Ники – в цвета тиффани, ассиметричного кроя и тоже с кружевом. Остроносые туфли-лодочки, клатчи и солнцезащитные очки завершали луки светских львиц. А еще они сделали похожие укладки и макияжи.

Пэрис и Ники Хилтон / Фото: Associated Press

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